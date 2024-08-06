Когда Chery привезёт в Россию большой кроссовер Tiggo 9

В феврале 2023 года марка Chery представила новый флагманский кроссовер Tiggo 9 — это крупная модель длиной 4820 мм, которая должна быть интересна тем, кто «перерос» семейство Tiggo 8.

В Китае Chery Tiggo 9 оснащается турбомотором 2.0 TGDI серии Kunpeng, который выдает 261 л.с., но для России двигатель наверняка дефорсируют до налоговыгодных 249 л.с. С мотором сочетается восьмиступенчатый «автомат» Aisin.

В богатых комплектациях вседорожник готов предложить матричные фары, 20-дюймовые колёса, автопилот второго уровня и даже адаптивную подвеску. Отдельно отмечается, что для отделки интерьера применены дорогие материалы.

«Мы готовимся к представлению автомобиля, который в нашем модельном ряду займёт позицию флагмана – это полноприводный кроссовер Tiggo 9», — рассказал редакции Quto Дмитрий Максимов, директор бренда Chery.

По словам Дмитрия Максимова, в преддверии этой премьеры дилеры даже попросили создать программу «лояльного трейд-ина», чтобы люди меняли один Chery на другой на максимально выгодных условиях.

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Стоит уточнить, что, по итогам прошлого года, самым активным игроком из КНР стала марка Chery, заняв первое место по продажам среди всех иностранных брендов.

Российский офис марки не намерен снижать темпы. Подробности редакции Quto в эксклюзивном интервью рассказал Дмитрий Максимов, директор бренда Chery.