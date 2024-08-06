За отсутствие российского флага на номерах машин предложили наказывать

В РФ рассматривают возможность лишения прав за отсутствие флага на автономерах. С соответствующим предложением к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова обратился депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он предлагает лишать прав водителей, на регистрационных знаках автомобилей которых нет российского триколора.

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Депутат назвал регистрационные номера без российского флага «странной модой», которая появилась в последние годы. По его словам, такие знаки официально не выдаются в регистрационных отделах. Но у некоторых граждан, которые приобретают копии номеров у частных производителей, это стало пользоваться спросом.

«Сложно объяснить причину, по которой гражданин Российской Федерации не желает видеть изображение государственного флага на своём автомобиле», — заявил депутат.

Он считает, что эта тенденция выглядит как неуважение к государственной символике и вызов обществу.

В предложении говорится о внесении изменений в Кодекс об административных нарушений в части установления наказания за отсутствующее изображение государственного флага на ГРЗ. По мнению Крупника, адекватно было бы запретить использовать подобные знаки и временно лишать прав за подобное неуважение.

Ранее МВД России анонсировало, что новое правило с обязательным присутствием триколора на автомобильных номерах появится до конца 2024 года. Весной с подобным предложением выступил депутат Госдумы Александр Хинштейна. Его запрос был принят в МВД, где пояснили, что работа о внесении изменений в ГОСТ уже ведётся.