Найдены пять дорогих «Запорожцев», которые сейчас продаются в России

Журналисты отыскали «Запорожец» за 5 млн рублей. За 35 лет ЗАЗ выпустил около 3 млн «Запорожцев». Первый ЗАЗ-965 сошёл с конвейера в 1960 году. На экспорт было отправлено около 3 тыс. машин, в том числе с правым рулём. Автомобили стоили примерно в два раза дешевле «Жигулей», а их простая конструкция позволяла ремонтировать машины самостоятельно. Благодаря этому, «Запорожцы» стали народными любимцами и до сих пор встречаются в продаже. Издание 110km.ru отыскали пять моделей, которые сейчас продаются в России по баснословным ценам.

© Quto.ru

ЗАЗ-965 получил прозвище «Горбатый» из-за своей формы кузова. Журналисты отыскали в Санкт-Петербурге автомобиль 1966 г.в., переделанный под электромотор. Силовой агрегат на 23 л.с. может проехать до 370 км на одном заряде. За современный «Запорожец» просят 1,65 млн рублей. Все детали кузова остались оригинальными. Яркий пурпурный цвет кузова достался от Lexus, салон получил новую отделку светлой кожей с ромбовидной прострочкой.

© Авто.ру

ЗАЗ-968М получил прозвище «Мыльница», потому что в этой версии он лишился воздухозаборников по бокам кузова, которые прозвали «ушами». В Краснодаре продаётся автомобиль 1992 года за 1,5 млн рублей. За весь срок эксплуатации автомобиль проехал всего 310 км. Владельцу удалось даже сохранить оригинальную краску, на кузове нет сколов, потёрности и ржавчины. Под капотом установлен 1,2-литровый двигатель мощностью 64 л.с. Автомобиль переделан под газовое топливо.

© Авито

В Ставропольском крае нашёлся переделанный ЗАЗ-968М 1985 г.в., который представляет из себя целый развлекательный комплекс. Его создали для обслуживания праздников, например, дней рождений и свадеб. Несмотря на стоимость в 1,95 млн рублей продавец уверяет, что окупить вложение получится всего за один сезон. В комплекте с автомобилем даже предлагается прицеп с баром и мангалом. Спереди установлен огромный экран с караоке, игровой приставкой и проигрывателем DVD и MP3. При этом автомобиль может передвигаться самостоятельно.

© Авто.ру

В Санкт-Петербурге продают раритетный пожарный ЗАЗ-968М 1994 г.в. в кузове пикап с прицепом. За автомобиль просят 2,645 млн рублей. Всего было выпущено около 2 тыс. пикапов. Автомобиль, который сейчас продаётся, был создан на базе серийной модели, которую тщательно отреставрировали и перекрасили. Раньше такой же автомобиль трудился в качестве пожарной машины на ленинградском заводе по производству игрушек.

© Авито

Самой дорогой моделью стал ЗАЗ-965 1966 года, за который просят 5 млн рублей. Автомобиль продаётся в Подмосковье, а от оригинальной машины остался только кузов. Всё остальное было модернизировано: подвеска, двигатель, трансмиссия, электроника, опции комфорта, тормоза.

Под капотом трудится 1,0-литровый турбированный силовой агрегат на 84 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатый «робот». На разгон до ста «Запорожцу» требуется 10,7 с. А максимальная скорость составляет 165 км/ч. Автомобиль получил кондиционер, кожаный салон, современную медиасистему с навигацией, AUX, USB и возможностью подключения по Bluetooth.