Появилось первое фото Jaecoo J5 из Китая, который ждут в России,

В Китае замечен новый кроссовер Jaecoo J5, который ожидается в России. Ранее о готовящейся модели сообщило российское представительство Jaecoo, из чего можно было сделать вывод, что она появится на нашем рынке. Позже появился снимок сваренного кузова J5, а теперь «Китайские автомобили» публикуют первые шпионские фотографии закамуфлированного прототипа, сделанные во время дорожных тестов. Судя по всему, премьера Jaecoo J5 состоится уже в этом году, а вот до экспортных рынков кроссовер доберется только в 2025-м.

© Motor.ru

По дизайнерскому скетчу можно было предположить, что J5 внешне напоминает Range Rover Evoque, и шпионские фотографии это подтверждают — у кроссоверов схожа линия крыши и остекления сзади. При этом оформление передней части у «китайца» оригинальное и выполнено в стиле прочих моделей Jaecoo — из-за этого некоторые китайские СМИ предположили, что на снимках запечатлен обновленный J7, а не новая модель. «Китайские автомобили» же отмечают, что J5 в закамуфлированном прототипе выдает капот. Он в точности повторяет тот, который показали на официальной фотографии с завода.

© Китайские автомобили / Соцсети КНР

© Jaecoo

© Китайские автомобили / Соцсети КНР

Шпионам удалось заглянуть и в салон. За рулевым колесом (на котором можно рассмотреть надпись Jaecoo) расположена небольшая цифровая панель приборов, по центру — вертикально ориентированный планшет мультимедийной системы, есть две беспроводные зарядки для смартфонов и панорамная крыша.

О Jaecoo J5 известно, что он относится к классу A0, его колесная база составляет 2620 миллиметров — аналогичное расстояние между осями у Haval Dargo. То есть этот кроссовер станет самым компактный в актуальной модельной линейке марки.

Новинку предложат на зарубежных рынках как в полностью электрифицированных (BEV) и гибридных версиях (HEV), так и с двигателями внутреннего сгорания. Обещаны и «инновационные опции, которые нечасто встречаются в моделях аналогичного класса», но какие именно, в Jaecoo не уточнили.

Пока же Jaecoo продает в России две модели, это кроссоверы J7 и J8, цены на них начинаются от 2,6 и 4 миллионов рублей соответственно (с учетом скидок и маркетинговых программ). Позже линейка пополнится флагманским полноприводным внедорожником J9, за которым, вероятно, последует iСar 03. J5 же ждут в течение следующего года.