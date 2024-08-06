Tesla Cybertruck не прошел проверку на прочность
Новый Tesla Cybertruck был протестирован на прочность. Во время испытаний рама автомобиля отделилась от задней части, передает Jalopnik.com.
Экстремальный тест провел автоблогер Коди Детвайлер. Испытания были опубликованы на YouTube-канале WhistlinDiesel. У машины выявлены серьезные недостатки.
Результаты Ford F-150 XLT были значительно хуже. Однако проблемы с качеством Cybertruck остаются актуальными для Tesla. Например, при буксировке рама Cybertruck не выдержала и сломалась. Кроме того, специалист обнаружил конструктивные недочеты, такие как отсутствующие болты и элементы, крепящиеся на липучке.
Ранее сообщалось, что в США произошла первая авария TeslaCybertruck, в которой погиб водитель. По неизвестной причине пикап потерял управление, слетел с дороги и врезался в бетонную водопропускную трубу. После этого электромобиль загорелся.