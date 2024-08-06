Tesla Cybertruck не прошел проверку на прочность

Новый Tesla Cybertruck был протестирован на прочность. Во время испытаний рама автомобиля отделилась от задней части, передает Jalopnik.com.

© tesla.com

Экстремальный тест провел автоблогер Коди Детвайлер. Испытания были опубликованы на YouTube-канале WhistlinDiesel. У машины выявлены серьезные недостатки.

Результаты Ford F-150 XLT были значительно хуже. Однако проблемы с качеством Cybertruck остаются актуальными для Tesla. Например, при буксировке рама Cybertruck не выдержала и сломалась. Кроме того, специалист обнаружил конструктивные недочеты, такие как отсутствующие болты и элементы, крепящиеся на липучке.

Ранее сообщалось, что в США произошла первая авария TeslaCybertruck, в которой погиб водитель. По неизвестной причине пикап потерял управление, слетел с дороги и врезался в бетонную водопропускную трубу. После этого электромобиль загорелся.