В Госдуму внесут законопроект о моратории на повышение платы за парковку

В России могут установить мораторий на повышение платы за парковку вплоть до 2027 года. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он пояснил, что в Москве и других регионах тарифы на использование платных парковок ежегодно увеличиваются выше фактической инфляции. Так, с 1 июля парковка в столице подорожала на 272 улицах, на 31 из них она обойдется в 600 рублей в час вместо установленных ранее 480 рублей, то есть удорожание составило 25%. При этом реальные денежные доходы в Москве за прошлый год увеличились чуть более, чем на 7,5%. Такая же ситуация наблюдается и в других регионах.