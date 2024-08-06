Volkswagen заявил, что в Россию автомобили марки не поставляются даже из Китая

Газета Die Zeit выпустила материал с утверждением, что в Россию могут просочиться технологии группы Volkswagen - путём ввоза автомобилей бренда Jetta, выпускаемых СП FAW-Volkswagen. В немецком концерне информацию опровергли.

"Ни Volkswagen Group China, ни совместные предприятия не экспортируют автомобили в Россию. Любые сообщения или заявления об обратном являются необоснованными и ложными. Концерн Volkswagen также не терпит несанкционированной торговли и делает все возможное, чтобы ее предотвратить", - цитирует ТАСС представителя концерна Volkswagen.

Бренд Jetta официально заявил о выходе на российский рынок в июле 2024 года. В модельный ряд входят седан Jetta VA3 стоимостью 1 928 000 рублей и два кроссовера - VS5 и VS7, за которые просят от 2 952 000 и 3 217 000 рублей.

На момент написания материала сайт компании в РФ по-прежнему не работал.