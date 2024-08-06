Появились результаты краш-теста конкурента Hyundai Creta от Mitsubishi. Независимая организация ASEAN NCAP проверила, насколько безопасен Mitsubishi Xforce — это сравнительно бюджетный компактный кроссовер, который выступает в том же классе, что и Сreta, производится в Индонезии и продается в странах Азии. «Бюджетник» заработал высокие баллы, которые соответствуют пяти звездам из пяти возможных.

Mitsubishi Xforce дебютировал ровно год назад, а производство запустили осенью. Он представляет собой упрощенную, но более современную версию знакомого россиянам ASX. У кроссовера внушительный для его габаритов дорожный просвет (222 миллиметра), есть система выбора ездовых режимов с четырьмя пресетами, включая специальный режим Wet, улучшающий сцепление на влажной дороге — специально для стран, в которых тропические ливни привычное дело. Кроме того, Xforce получил электронную систему Active Yaw Control (AYC), позволяющую с помощью тормозов управлять вектором тяги.

Краш-тесты по методике ASEAN NCAP включают фронтальный удар на скорости 64 километров в час о деформируемый барьер с перекрытием 40 процентов, а также боковой удар о тележку, имитирующую автомобиль, на скорости 50 километров в час. Защищенность водителя и взрослых пассажиров эксперты по безопасности оценили на 27,9 балла из 32 возможных, защиту пассажиров-детей — на 43,4 балла из 51, а работу систем превентивной безопасности на 15,6 балла из 21.

При этом стоит отметить, что в испытаниях принимал участие хорошо оснащенный Xforce с шестью подушками безопасности, система автоматического экстренного торможения, а также с системами ABS и ESP. Под капотом у кроссовера — 105-сильный бензиновый мотор объемом 1,5 литра, который работает в тандеме с вариатором. Привод исключительно передний.