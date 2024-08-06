Exeed запустил в продажу RX 2024

Бренд Exeed запустил в Китае продажи рестайлинговой версии кроссовера RX 2024 модельного года. Машина представлена в единственной комплектации Elite Edition, передают «Китайские автомобили».

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Модель наделили трапециевидной решеткой радиатора с горизонтальными хромированными элементами. Стиль салона сохранился. В автомобиле - рулевое колесо с сенсорным управлением, изогнутый моноблок состоит из двух 12,3-дюймовых экранов. Габариты модели остались прежними. Они составляют 4781 х 1920 х 1671 мм при колесной базе 2815 мм. Емкость топливного бака составляет 65 литров. Объем багажного отделения можно варьировать от 660 до 1783 литров. Покупатели могут выбрать одну из двух силовых связок.

«В первом случае автомобиль оснащен 2-литровым турбомотором SQRF4J20C мощностью 261 л. с. (400 Нм), который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод — передний», — говорится в публикации.

Также можно выбрать версию, у которой под капотом установлен тот же ДВС, но в паре с классическим 8-ступенчатым «автоматом» Aisin и системой полного привода.

Ранее марка Exeed (подразделение Chery) сообщила, что выпустит кроссовер с гибридной силовой установкой. Речь идет о модели RX PHEV.