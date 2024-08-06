Итальянская компания Aehra дала имена своим дебютным моделям и строит завод

Молодая итальянская компания Aehra планирует производить роскошные электромобили с однообъёмными углепластиковыми кузовами. Первыми в производство пойдут кроссовер Impeto и седан Estasi — они должны выйти на рынок в 2026 году.

Компания Aehra со штаб-квартирой в Милане впервые публично заявила о себе в 2022 году, её основали два итальянца — эксперт в области теоретической физики и прикладной математики Хазим Нада и инженер-предприниматель Сандро Андреотти. Название Aehra происходит от латинского слова aera, которое означает воздух и точку отсчёта, то есть новую эру в интерпретации создателей стартапа. Дизайн дебютных моделей Aehra разработал выходец из компании Lamborghini Филиппо Перини, а на должность главного конструктора приглашён Франко Чиматти, ранее работавший в Ferrari и Lotus.

Прототип кроссовера Aehra показала в 2022 году, прототип седана — в 2023-м, до сего момента они не имели имён, теперь имеют: кроссовер называется Impeto (переводится с итальянского на русский как «напор», «воодушевление»), седан получил имя Estasi («восторг», «экстаз», «восхищение»). Заодно компания уточнила основные технические характеристики своих дебютных электромобилей.

Impeto и Estasi — соплатформенные модели, имеющие около 70% общих компонентов. Габаритная длина кроссовера составляет 5050 мм, седана — 5060 мм. Высота кроссовера — 1620 мм, седана — 1450 мм. Ширина и колёсная база у Impeto и Estasi одинаковые — 2000 мм и 3025 мм соответственно. Плоская батарея размещена в полу и имеет развитую систему охлаждения. Ёмкость батареи — 120 кВт·ч, запас хода на одной зарядке обеих моделей составит порядка 800 км. Максимальная мощность зарядки — 350 кВт. Силовая установка — трёхмоторная: один электромотор установлен на передней оси, два — на задней, максимальная совокупная отдача электромоторов — 600 кВт (816 л.с.). Разгон до 100 км/ч будет занимать менее 3 с, максимальная скорость — 260 км/ч. Кроссовер будет весить порядка 2300 кг, седан — 2200 кг.

Кузова Impeto и Estasi имеют однообъёмный профиль и подъёмные двери типа крылья бабочки с безрамочными стёклами. Кузова практически полностью состоят из углепластика. Глядя на цельноформованные боковины электромобилей Aehra, вызывает большое сомнение их ремонтопригодность. Между тем Aehra претендует на то, чтобы стать первым массовым производителем легковых автомобилей с углепластиковыми кузовами — компания намерена выпускать по 20 000 — 25 000 машин в год.

Дизайн интерьера обеих моделей сильно упрощён по сравнению с тем, что нам показывали ранее: с передней панели исчез регулируемый по высоте многофункциональный монитор во всю ширину салона, ему на смену пришли дежурные на вид приборный экран над сплюснутым рулём и вертикальный мультимедийный экран на центральной консоли. Упрощена отделка, мелкие детали проработаны более тщательно — в общем, идёт оптимизация дизайна по мере приближения к серийному производству. Неизменным осталось только заявление о том, что салоны кроссовера и седана будут очень просторными, в них с комфортом разместятся до пяти баскетболистов NBA.

Ещё Aehra объявила, что выбрала площадку для строительства своего завода: он разместится в итальянском городке Мошано-Сант-Анджело региона Абруццо. Стоимость завода оценивается в 1,2 млрд евро, при этом руководство компании рассчитывает, что часть инвестиций возьмёт на себя правительство Италии в рамках программы поддержки и развития национального автопрома — соответствующая заявка уже подана, строительство планируется начать в конце текущего года. Завод Aehra создаст 540 рабочих мест, ещё 110 человек потребуются для расширенного штата штаб-квартиры в Милане.

Aehra рассчитывает вывести на ранок Impeto и Estasi в конце 2026 года, позже в производство пойдёт третья модель — суперкар с батареей ёмкостью 96 кВт·ч и запасом хода на одной зарядке в 670 км. Сколько будут стоить Impeto и Estasi, пока неизвестно: ранее называлась нижняя планка в 160 000 евро. Трудно представить, чтобы новый бренд мог реализовать с такими ценником 20 000 — 25 000 машин в год, но компания рассчитывает на широкую географию продаж: приоритетные рынки — Европа, США и страны Ближнего Востока.