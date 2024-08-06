Jaguar Land Rover анонсировала запуск шести новых электромобилей до 2026 года
Jaguar Land Rover (JLR) анонсировала амбициозные планы по расширению своей электрической линейки. До 2026 года компания запустит шесть новых электромобилей под брендами Land Rover и Jaguar. Одной из первых новинок станет электрическая версия Range Rover Sport, которая будет конкурировать с такими моделями, как Lotus Eletre и Porsche Cayenne EV. Прототипы этой модели уже замечены на тестах в Испании, сообщает 32cars.ru.
Новый электромобиль будет отличаться от бензиновой версии закрытой решеткой радиатора и скрытыми выхлопными трубами. Аккумуляторная батарея будет размещена между осями, а зарядный порт — скрыт за крышкой топливного бака, аналогично более роскошной версии Range Rover Electric. JLR пересмотрела свои планы по электрификации, чтобы уделить больше времени разработке и удовлетворению меняющихся потребностей рынка.
Генеральный директор Адриан Марделл заявил, что новый план предусматривает выпуск четырех электрических моделей Land Rover к 2026 году, включая электрические Range Rover и Range Rover Sport на универсальной платформе MLA, а также два более компактных внедорожника на новой платформе EMA. В ближайшие годы также появится электрическая замена Discovery Sport и новая базовая модель Defender.
В рамках Jaguar планируются два электромобиля: четырехдверный GT и большой роскошный внедорожник на архитектуре JEA, с последующим выпуском роскошного седана, конкурирующего с BMW i7. Предварительные заказы на новый Range Rover Electric уже превысили 41 000. Ожидается, что эти электромобили будут оснащены полным приводом и смогут преодолевать брод глубиной до 850 мм, сохраняя выдающуюся проходимость своих бензиновых предшественников.