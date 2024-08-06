Новый гиперкар Rimac рассекретили до официальной премьеры

Компания Rimac случайно рассекретила новый гиперкар. Единственное изображение новинки обнаружили в исходном коде сайта, но по нему ничего толком не разобрать. Внешне машина напоминает обычную Nevera с увеличенным антикрылом и большей долей видимого углепластика во внешней отделке. При этом в Rimac о новинке говорят как о «новом прорыве».

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Фирма Rimac всеми силами пыталась сохранить в тайне внешность нового гиперкара, но оставила его изображение в исходном коде сайта. По всей видимости, речь идёт о ещё одной разновидности Nevera, причем при внимательном рассмотрении на боковых секциях можно увидеть надписи, похожие на Nevera R. Хорваты обещают «новое видение», «революцию» и «очередной big thing». Фактически это может означать всё что угодно, от трекового электрокара до принципиально новой силовой установки, хотя последнее маловероятно.

В начале года Мате Римац объявил о работе над системами, в которых тепловая энергия преобразуется в электрическую при помощи термоэлектрогенератора на основе углеродных нанотрубок. Примеры успешного использования таких устройств уже есть, правда, только в лабораторных экспериментах. Но Rimac уже нашла партнера и якобы занялась усовершенствованием технологии и проработкой её коммерческой жизнеспособности. Тесты термоэлектрогенератора на нанотрубках показали КПД в 80 процентов. При этом выбросы CO₂ и других парниковых газов были значительно ниже, чем у любого ДВС.

Также в планах Rimac запуск сервиса роботакси Verne. В нём будут работать машины без руля и педалей, построенные на специально разработанной платформе и оснащенные системой автоматического вождения Mobileye Drive. Первыми воспользоваться новым сервисом смогут жители Загреба, затем роботакси хотят запустить в Великобритании, Германии и на Ближнем Востоке.