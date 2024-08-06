BMW возмутил потенциальный запрет ДВС в Европе

Генеральный директор BMW Оливер Ципсе заявил, что введение закона о продаже автомобилей, работающих на электротопливе (eFuel) с 2035 года, фактически станет запретом реализации новых машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщает Motor1.com.

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В 2022 году Еврокомиссия завершила разработку плана по запрету продаж новых авто с ДВС с 2035 года. Однако Германия и другие члены ЕС совместно с крупными автопроизводителями оказали давление на разработчиков законопроекта, чтобы те смягчили документ и продлили сроки продажи машин с ДВС благодаря переводу двигателей на eFuel. Этот класс горючего производится с помощью электроэнергии из возобновляемых источников. В основном оно представляет собой бутанол, биодизель и водородное топливо.

Ципсе считает, что даже если продажи новых авто, работающих на eFuel, будут разрешены после 2035 года, это не отменяет фактического запрета на машины с ДВС. Это будет иметь огромные последствия для всей мировой экономики, поскольку множество основных игроков автомобильной отрасли базируются в Европе и будут вынуждены отказаться от привычных бензиновых двигателей.

«В настоящее время есть много признаков того, что Еврокомиссия стремится к "фиктивному" решению, в котором запрет на двигатели внутреннего сгорания якобы смягчается. Однако если она затем ничего не сделает ничего для ускорения внедрения топлива с низким содержанием CO2 и обеспечения его практического использования, это будет преднамеренным запретом на двигатели внутреннего сгорания», — заявил гендиректор BMW.

По мнению Ципсе, регуляторы не должны торопить «упадок ДВС», а вместо этого поощрять внедрение топлива с низким содержанием CO2. В частности, он отметил высокую перспективность топлива E25 и HVO100 — первое содержит 25% этанола и 75% бензина, а второе производится из полностью возобновляемых источников, вроде кулинарного жира.