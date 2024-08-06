Ford Capri получит новую базовую версию по более выгодной цене в 2025 году

Компания Ford анонсировала выпуск новой базовой версии своего кроссовера Capri, которая поступит в продажу в начале 2025 года. Эта версия будет отличаться пониженной стоимостью и менее мощным силовым агрегатом. Новинка получит один двигатель мощностью примерно 170 л.с. и батарею емкостью 52 кВт/ч, сообщает 32cars.ru.

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В соответствии с циклом WLTP, запас хода составит около 370 км на одной зарядке. Эта базовая комплектация будет доступна для заказа в дилерских центрах Европы по цене от 47 750 евро (около 4 488 500 рублей), что на 8 750 евро дешевле, чем текущая версия с мощностью 286 л.с. и батареей на 77 кВт/ч. В новой версии разгон до 100 км/ч занимает примерно 8,9 секунд, а максимальная скорость достигает 180 км/ч.

Мощность быстрой зарядки DC составляет примерно 145 кВт, что позволяет зарядить батарею с 10% до 80% за 25 минут. Для сравнения, более мощная версия с батареей на 77 кВт/ч разгоняется до 100 км/ч за 6,4 секунды, имеет запас хода 572-627 км и мощность быстрой зарядки DC 135 кВт, что обеспечивает зарядку с 10% до 80% за 28 минут. Цена этой версии начинается от 51 500 евро (около 4 841 000 рублей).