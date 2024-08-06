Полисы ОСАГО будут работать в России и Белоруссии

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект предусматривающий создание в рамках Союзного государства единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, правом на заключение договора ОСАГО наделяются исключительно страховщики с местом постоянного нахождения в государстве - участнике Союзного государства.

"Проверка факта заключения договора страхования в рамках системы страхования Союзного государства сможет осуществляться уполномоченными государственными органами путем запроса сведений о нем в автоматизированной информационной системе обязательного страхования в режиме реального времени", - рассказал Владимир Груздев.

Таким образом, полисы ОСАГО будут работать и на территории России, и на территории Беларуси.