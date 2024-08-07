Назван самый дальнобойный электромобиль в мире

Запас хода на одной зарядке позволил Ford Mustang Mach-E установить рекорд. Электромобиль Mustang Mach-E Premium Extended Range смог проехать на одной зарядке 916 километров 131 метр, что заняло чуть больше 24 часов. Этот показатель на несколько километров превысил прошлогодний рекорд, установленный компанией Zeekr (907 километров) в китайском Ханчжоу.

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В этот раз поездка проходила по общественным дорогам Великобритании, причём важным условием была езда по различным типам дорог «для имитации реальных условий вождения».

Модель Mustang Mach-E Premium Extended Range оснащена более эффективным однодвигательным приводом и большой батареей на 91 кВт/ч. Кроме того, у неё чуть меньше диаметр колёс (18 дюймов), что даёт повышенный комфорт на протяжении всей поездки, а также специально оптимизированные для электромобилей шины Bridgestone. Отмечается, что даже после достижения 0% заряда батареи, автомобиль проехал ещё 33 километра.

© Ford

И если сейчас установлен рекорд среди серийных электромобилей, то среди концепт-каров лучший показатель держится вот уже два года. В 2022 году Mercedes-Benz EQXX проехал на одной зарядке из Штутгарта в Сильверстоун 1202 километра.