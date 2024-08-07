Роскошный седан Stelato S9 от Huawei поступил в продажу

В Китае стартовали продажи дебютной модели бренда Stelato, созданного совместно IT-гигантом Huawei и автоконцерном BAIC. Большой седан Stelato S9 напичкан новейшей электроникой Huawei и предлагается только с электрической силовой установкой — одно- либо двухмоторной.

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Stelato — это один из четырёх брендов, созданных Huawei в рамках дочерней структуры HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), она отвечает за развитие головного направления автобизнеса китайского IT-гиганта. Три других бренда — это AITO, Luxeed и Maextro. Бренды AITO и Luxeed были запущены совместно с компаниями Seres и Chery соответственно. Партнёром бренда Maextro стала компания JAC, но его дебютная модель пока не представлена (по слухам, это будет минивэн). Бренд Stelato создан в партнёрстве с BAIC, его премьера состоялась в апреле этого года на Пекинском автосалоне, а сегодня на рынок вышла первая модель — седан Stelato S9. Модели, разработанные под эгидой HIMA, имеют общий стиль и общую систему дистрибуции, но производятся на разных заводах и имеют разную техническую начинку.

Stelato S9 построен на премиальной электромобильной платформе с 800-вольтовой архитектурой. В стандартное оснащение входит адаптивная пневмоподвеска с противоукачивающим эффектом, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Габаритная длина седана — 5160 мм, ширина — 1987 мм, высота — 1486 мм, а колёсная база — 3050 мм. Штатные колёса — 20- либо 21-дюймовые. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления сх составляет 0,193. «Прочный, как скала» кузов изготовлен из высокопрочной стали, двери имеют безрамочные стёкла. На случай аварии предусмотрены девять подушек безопасности. Ещё производитель указал глубину преодолеваемого брода — 430 мм.

Флагманский седан, как и положено по статусу, под завязку напичкан новейшей электроникой Huawei — электронными ассистентами водителя вплоть до автопилота и разнообразным развлекательным оборудованием. На передней панели салона установлены 12,3-дюймовый приборный экран, 15,6-дюймовый мультимедийный планшет и декоративное хрустальное панно со светодиодной подсветкой. Вместо традиционных наружных зеркал можно установить камеры на ножках.

Салон у Stelato S9 строго четырёхместный, все кресла обиты кожей наппа и оборудованы подогревом, вентиляцией и массажёрами. Задние кресла можно разложить в полукровати. В подлокотник между задними креслами встроен регулируемый по углу наклона сервисный сенсорный экран, а за этим подлокотником находится термобокс для еды и напитков (поддерживает температуру в диапазоне от 3 до 50 градусов Цельсия). 2030-ваттная аудиосистема Huawei Sound Superior насчитывает 23 громкоговорителя. Для пассажиров второго ряда предусмотрен кинотеатр с опускающимся сверху 32-дюймовым панно и проектором за подголовниками. Задние пассажиры могут вдобавок воспользоваться индивидуальными 13,2-дюймовыми планшетами. Объём основного багажника седана — 378 л, дополнительный передний багажник вмещает 38 л.

На старте продаж Stelato S9 предложен в двух версиях — Max и Ultra, обе оснащены батареей ёмкостью 100 кВт·ч. Версия Max стоит от 399 800 юаней (4,73 млн рублей в переводе по текущему курсу) и имеет единственный электромотор на задней оси, его максимальная отдача — 230 кВт (313 л.с.) и 396 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,98 с, максимальная скорость — 214 км/ч, запас хода на одной зарядке — 816 км по циклу CLTC.

Двухмоторный полноприводный Stelato S9 Ultra стоит от 449 800 юаней (5,32 млн рублей). Задний электромотор здесь такой же, как у версии Max, а передний выдаёт 160 кВт (217 л.с.) и 277 Нм. Суммарная отдача силовой установки таким образом достигает 390 кВт (530 л.с.) и 673 Нм. Первую «сотню» Stelato S9 Ultra набирает за 3,9 с, максимальная скорость — 214 км/ч, запас хода на одной зарядке — 721 км по циклу CLTC.

Добавим, что в России на данный момент ни один из брендов HIMA официально не представлен, но под брендом Seres у нас с недавних пор продаются кроссоверы AITO.