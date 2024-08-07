Эксперт рассказал, может ли покупка автомобиля быть инвестицией

Эксперт Баканов объяснил, почему россияне в срочном порядке скупают автомобили.

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Комментируя информацию о том, что продажи новых легковых автомобилей по итогам июля 2024 года выросли сразу на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эксперт Петр Баканов констатировал, что у авторынка еще есть перспективы роста.

По словам Баканова, в РФ есть определенный объем рынка, к которому он рано или поздно вернется при условии, что «не будет каких-то финансовых и прочих потрясений». Эксперт напомнил, что в 2012 году было реализовано более 2 млн новых автомобилей, а к концу текущего года продажи могут составить примерно 1,6 млн экземпляров – это намного больше, чем в 2023 году, подчеркнул Баканов.

Потребитель опасается дальнейшего повышения цен на транспортные средства и рассматривает покупку авто как инвестицию.

«Мы же не понимаем, какие у нас запасы чего, то есть вы покупаете и потом продаете, по крайней мере, за те же деньги, но точно, чтобы не за меньшие», – объясняет эксперт.

Не стоит забывать и о программе трейд-ин, при помощи которой и грамотно подобранной кредитной программе можно получить неплохую скидку при покупке автомобиля, подчеркивает Баканов. Еще одним фактором к покупке машины эксперт назвал широкий ассортимент новых моделей на рынке.

«Раньше, допустим, что было делать людям, у которых пять-шесть миллионов рублей и нужен большой кроссовер? Выбор был невелик, а сейчас уже есть несколько игроков в этом сегменте», – резюмирует Баканов.

В экспертном сообществе считают, что предполагаемая индексация утилизационного сбора в России пойдет на пользу отечественным производителям. На фоне роста цен на иномарки российские автопредприятия тоже смогут поднять цены на свою продукцию, убеждены эксперты автоотрасли.