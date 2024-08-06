Движение по Крымскому мосту для автомобилей возобновлено
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили после перерыва, который длился почти час, сообщают информационные агентства.
Движение автотранспорта по мосту восстановили в 17.10 мск, о его перекрытии сообщалось в 16.23 мск, передает ТАСС.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины перекрытия не назывались.
Ранее о перекрытии Крымского моста сообщали 3 августа.