Движение по Крымскому мосту для автомобилей возобновлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили после перерыва, который длился почти час, сообщают информационные агентства.

Движение автотранспорта по мосту восстановили в 17.10 мск, о его перекрытии сообщалось в 16.23 мск, передает ТАСС.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины перекрытия не назывались.

Ранее о перекрытии Крымского моста сообщали 3 августа.