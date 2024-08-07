Skoda может выпустить «заряженный» кроссовер Karoq RS

Не исключено, что чешская компания уже отправила на тесты мул своей будущей «горячей» новинки. В случае если проекту дадут зелёный свет, модель займёт место «младшего брата» Skoda Kodiaq RS.

© Колеса.ру

Компактный паркетник Skoda Karoq выпускается с 2017 года, в линейке бренда он располагается между Kamiq и Kodiaq. Обновлённая версия была представлена в декабре 2021 года. При этом слухи о том, что у этого кроссовера появится «заряженная» версия с прибавкой RS к названию, появились ещё в 2017-м. Их подогревало и то, что тогда уже велась разработка «горячего» SUV – Cupra Ateca (чешская и испанская марки входят в состав немецкого концерна Volkswagen).

Слухи периодически продолжали появляться и циркулировать, однако производитель их не подтверждал. Пока что такой автомобиль на рынок так и не вышел, хотя всё может измениться. Дело в том, что недавно в объективы фотошпионов попался «загадочный тестовый мул», который отправили на летние испытания, проводимые на дорогах общего пользования в южной части Европы. Снимками с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.

В основе испытательного прототипа на фото лежит актуальный паркетник Skoda Karoq, при этом даже у самого «спортивного» исполнения модели – в отделке Sportline – нет таких сдвоенных круглых патрубков выхлопной системы (по паре с каждой стороны), как мы видим у автомобиля на снимке. Помимо этого, тестовый мул снабдили 19-дюймовыми легкосплавными дисками Machined R Sport, которые есть в линейке Cupra Ateca, а за «катками» можно увидеть спортивную тормозную систему.

Ожидается, что разработка Skoda Karoq RS не окажется для чешской марки дорогостоящим проектом, так как у концерна сейчас есть не только уже упомянутый Cupra Ateca, но и Volkswagen T-Roc R. Все паркетники (включая базовый Karoq) созданы на модульной платформе MQB A1.

В случае если этому проекту действительно дадут зелёный свет, под капотом у этого полноприводного паркетника, вероятно, будет 2,0-литровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель TSI. Его отдача может составить 300 л.с., а максимальный крутящий момент – 400 Нм. В пару этому двигателю, скорее всего, предложат семиступенчатую автоматическую коробку передач DSG с двойным сцеплением.

Пока что никаких официальных подтверждений касательно того, что Skoda действительно работает над «заряженной» версией Karoq, так и не было. Сколько будет стоить такой автомобиль, если всё-таки появится на европейском рынке, пока предсказать сложно. Отметим, стартовый ценник «просто» Karoq на домашнем рынке составляет 679 900 чешских крон (эквивалентно примерно 2,52 млн рублей по текущему курсу).

Напомним, прошлой осенью стало известно о том, что Skoda намерена наладить в Казахстане сборку сразу четырёх моделей: в список вошли Octavia, Kodiaq, Kamiq и Karoq.