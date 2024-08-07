В Москву на продажу привезли первый Mercedes-AMG GT нового поколения

В Москве за 33,4 миллиона рублей продают новый Mercedes-AMG GT. Согласно объявлению, суперкар черного цвета, построенный на платформе кабриолета Mercedes-AMG SL, уже находится в столице с полным комплектом документов. При этом на аналогичные машины, которые продавцы готовы привезти под заказ, цены варьируются от 22,6 до 30 миллионов рублей.

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У столичного продавца в наличии Mercedes-AMG GT в черном цвете кузова, который дополняют желтые тормозные суппорты. Салон суперкара выполнен в темном оттенке с аналогичными желтыми вставками. Кроме того, модель оборудована активными аэродинамическими элементами, которые применялись в дорожно-трековом AMG GT R первого поколения, а также матричной оптикой.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

В движение суперкар приводит четырехлитровый турбированный V8 мощностью 585 лошадиных сил. До «сотни» купе разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная скорость – 315 километров в час. Приобрести единственный Mercedes-AMG GT нового поколения в России можно за 33 390 000 рублей.

В середине июня Mercedes-AMG выпустил «золотой» родстер SL 63. Эксклюзивный автомобиль подготовили в рамках программы персонализации.