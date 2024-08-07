Пикап JAC Т9 меняет ориентацию — с коммерческой на семейную

JAC занял лидирующую позицию в сегменте новых пикапов в России. В российском представительстве бренда объясняют успех обновлением команды. По итогам первого полугодия, продажи увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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На фоне роста показателей всего модельного ряда, пикапы заняли лидирующую позицию в сегменте с результатом 22,7%. Этому способствовало увеличения продаж почти на 30% по сравнению с июнем этого года, что в большей степени является заслугой JAC Т9.

С момента выхода на российский рынок пикапа Т9 его продажи выросли втрое. В июле на его долю пришлось чуть более 50% от общего объема продаж пикапов бренда. Более того, изначально коммерческий автомобиль теперь рассматривается покупателями как семейный, что делает его альтернативой классическим внедорожникам и кроссоверам. Статистика подтверждает: почти половина пикапов в июле были проданы физическим лицам.

В начале июля JAC Motors объявил о расширении дилерской сети в России. В российском представительстве назвали стратегически важными направлениями работы компании — укрепление своих позиций и обеспечение доступности к автомобилям для российских покупателей. Только за последний месяц было начато сотрудничество с четырьмя новыми партнёрами — крупнейшими дилерскими сетями страны, что обеспечивает не только доступность, но и надежность, и качество обслуживания.