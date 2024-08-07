Ram прощается с пикапом 1500 Classic из-за отставки двигателя Hemi V8

«Классический» грузовик 2024 модельного года выйдет в версии Tradesman, которая станет прощальной для предыдущего поколения.

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История пикапа американской марки, которая сейчас принадлежит автогиганту Stellantis, стартовала ещё в 1980 году. Выпуск модели второго поколения стартовал в 1993-м, а третьего – в 2001 году. В 2008-м появился грузовик четвёртой генерации, причём первые пару лет он, как и все перечисленные предшественники, продавался под названием Dodge Ram, однако в 2010 году пикап был переименован в Ram 1500. Позже, в 2018-м, модель ещё раз сменила генерацию, однако в компании приняли решение оставить в строю оба поколения – и «четвёртое», и «пятое».

При этом пикапу четвёртого поколения досталась прибавка Classic к названию. Изначально предполагалось, что «классический» Ram 1500 продержится в линейке в течение примерно пары лет, однако модель нашла своего покупателя: очевидно, помогло и то, что её ценник был ощутимо ниже по сравнению с грузовиком пятой генерации.

Известно о том, что Stellantis отправляет двигатель Hemi V8 объёмом 5,7 литра в отставку, это уже коснулось моделей брендов Chrysler и Dodge, которые ранее презентовали прощальные спецверсии машин с этим мотором. Теперь Motor1.com со ссылкой на представителя марки сообщает о том, что Ram 1500 Classic тоже уходит на покой.

Ранее уже сообщалось, что 2024 модельный год станет для этого грузовика последним, теперь в компании подтвердили скорую отставку 1500 Classic официально. В роли прощальной версии выступает пикап в исполнении Tradesman, который, как пояснили в компании «отражает потребности клиентов, покупающих коммерческие грузовики».

В компании сочли, что модернизация 15-летней платформы «классического» пикапа, которая позволила бы установить под капот новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane, обойдется слишком дорого.

Напомним, Ram 1500 пятого поколения в конце прошлого года пережил обновление. Такой пикап оснастили 3,0-литровой рядной битурбошестёркой Hurricane, которая предлагается в двух вариантах форсировки – 426 л.с. у стартовых версий (623 Нм), у вариантов подороже – 548 л.с. (706 Нм). Помимо этого в гамме остался и стартовый мотор Pentastar V6 объёмом 3,6 литра (309 л.с. и 367 Нм).

Кроме того, у рестайлингового пикапа есть модификация Ramcharger, которая оснащается тяговой батареей ёмкостью 92 кВт*ч и двухмоторной силовой установкой (по одному электромотору на каждой оси), её совокупная отдача составляет 672 л.с., а максимальный крутящий момент – 833 Нм. В состав системы входит и 3,6-литровый двигатель V6, помогающий в работе генератору, при этом механической связи с колёсами у него нет. Запас хода Ram 1500 Ramcharger по паспорту равен 1110 км.