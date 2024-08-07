Как рынки ЕС и США борются с нашествием китайских авто

«За рулем» рассказал, как Запад защищается от экспансии китайского автопрома.

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Всё еще считаете китайские машины недостойными внимания? А вот на ведущих мировых рынках всерьез опасаются их нашествия. Компании из КНР обвиняют в намеренно низких ценах, которые якобы возможны только благодаря субсидиям от властей страны. В результате на внешних рынках китайские компании пользуются недобросовестным конкурентным преимуществом. Так, в США в мае повысили ввозную пошлину на китайские электромобили с 25% до 102,5%. Тариф для литий-ионных батарей в отдельности тоже вырос – с 7,5% до 25%. Евросоюз отстал с решением всего на месяц.

На китайские электромобили ввели дифференцированные ставки от 17,4% до 38,1% – в дополнение к тем 10%, что уже действовали ранее. В Турции пошли дальше и ввели 40‑процентный сбор (но не менее 7000 долларов) для всех машин из Китая вне зависимости от типа силовой установки. Китай введенными ограничениями недоволен и готовит ответные шаги. С учетом того, что практически все ведущие автоконцерны сильно заинтересованы в самом крупном рынке мира и имеют там совместные предприятия, меры со стороны КНР могут оказаться весьма болезненными.

Пока же некоторые местные компании заявили о намерении локализовать производство в европейских странах, чтобы обойти пошлины. Например, BYD построит завод в Турции – и уже строит заводв Венгрии.