Автоэксперт рассказал, как переубедить инспектора ГИБДД

Существуют способы, которые могут помочь переубедить инспектора ГАИ выписывать штраф водителю. О них рассказал журнал «За рулем».

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Во-первых, автомобилистам посоветовали всегда обращаться к инспектору на «вы» и никогда ему не «тыкать», в обратном случае гаишник может подумать, что к нему отнеслись неуважительно. Во-вторых, водители имеют право снять на камеру разговор с сотрудником ГАИ, однако обострять ситуацию не рекомендуется. Также инспектор, который действует в рамках закона, не будет бояться съемки. Кроме того, водитель имеет право попросить подождать инспектора, пока он не найдет статью ПДД в интернете. Если ситуация по итогу зашла в тупик, то автомобилист может позвонить в дежурную часть и вызвать ответственного.

Также хорошим способом доказать свою невиновность является фраза «Давайте оформлять протокол». Она может доказать инспектору, что водитель не боится оформить нарушение по всем правилам.

«Инспектор осознает, что если вы не откажетесь от медосвидетельствования, то ему придется ехать вместе с вами в больницу. Если по результатам экспертизы водитель окажется трезв, то несколько часов будет потрачено им впустую. Кроме того, существует ряд нарушений, за которые инспектор имеет право разве что пожурить и при этом не назначать наказания», — заявил адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

До этого стало известно, что в Москве на МКАД в результате аварии на проезжую часть высыпались арбузы.

На видео с камеры наблюдения видно, что большегруз с полуприцепом едет по второй от обочины полосе на невысокой скорости. Перед ним в этой же полосе стоит тяжелый автокран. Водитель фуры в последний момент заметил препятствие и попытался затормозить, но врезался в спецтехнику.

От удара кабина грузовика оказалась смятой, а кузов полуприцепа погнулся и из-под разорвавшегося тента на проезжую часть высыпались арбузы. Ими оказались завалены пять полос по обе стороны от аварийной фуры. Водители других машин были вынуждены снижать скорость и объезжать рассыпавшийся груз.