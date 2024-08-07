Минпромторг может отказаться от повышения утильсбора на машины

На данный момент Минпромторг России продолжает анализировать текущую динамику рынка автотранспортных средств и специализированной техники в части необходимости индексации утилизационного сбора. Об этом "Газете.ru" рассказали в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что сейчас в стране действуют программы льготного автокредитования и лизинга, которые призваны стимулировать спрос на автотехнику.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России готовит введение долгосрочной шкалы индексации утильсбора на машины до 2030 года. Первое повышение ставки ожидается уже 1 октября 2024 года и составит в среднем на 70-85%. Каждый последующий год утилизационный сбор планируется индексировать еще на 10-20%.

При этом в АвтоВАЗе полагают, что повышение утилизационного сбора на автомобили приведет к увеличению зарубежных инвестиций в проекты на территории России.

До этого президент АвтоВАЗа Максим Соколов, выступая в Совете Федерации, заявил о том, что компания предлагает увеличить утильсбор до 550 тысяч рублей в 2024 году. А в 2029-м до почти 1 млн рублей.

Накануне Ассоциация российских автодилеров направила запросы в Минпромторг и Минфин с просьбой пояснить, кому, на сколько и как планируется компенсировать утилизационный сбор.