Эксперт оценил новый Haval F7 с полным приводом

Эксперт журнала "За рулём" Юрий Тимкин рассказал о Haval F7 - это надёжный кроссовер с системой полного привода за "вполне терпимую цену" - от 2,7 млн рублей.

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За указанную сумму Haval F7 предлагается с мотором объёмом 1.5 литра мощностью 150 л.с., но есть комплектации с 4х4 и двухлитровым двигателем на 190 сил - такие можно купить за 2,9 млн рублей. Эта цена сопоставима с готовящимся к выходу на российский рынок седаном Geely Preface.

По словам Тимкина, Haval F7 выделяется за счёт выносливой трансмиссии - установлен 7-ступенчатый преселективный "робот", который "в меньшей степени боится высоких нагрузок и не размыкает сцепления, когда приходится трогаться в горку".

Слабым местом "семёрки" является, по мнению Тимкина, подвеска - на разбитых дорогах докучают тряска и стуки.

Ранее "РГ" рассказывала, какие надёжные кроссоверы с полным приводом ещё можно купить на российском рынке по цене до 3 млн рублей.