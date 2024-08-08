Дилеры Lada поддержали АвтоВАЗ и просят повысить утильсбор

МАД - Международная ассоциация дилеров, в которую входят предприниматели, торгующие не только Lada, но и китайскими автомобилями брендов Haval, Omoda, Chery, Changan и другими. Ассоциация направила премьер-министру Михаилу Мишустину, Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития письмо, в котором изложила свою позицию по поддержке инициативы по повышению утильсбора.

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Главные аргументы МАД в пользу повышения утильсбора:

- большой поток автомобилей по параллельному импорту, "в отличии от производимых в России, как правило, не поддерживаются развитой дилерской инфраструктурой";

- импортёры, контролирующие более двух третей отечественного автомобильного рынка, заинтересованы лишь быстро и легко продать какое-то количество автомобилей в нашей стране без инвестиций в сбытовую и сервисную инфраструктуру;

- сильнейший удар наносится и по конкурентоспособности официальных дилеров, которые в течение многих лет инвестировали значительные средства в свои салоны, техцентры, оборудование, программное обеспечение и обучение персонала, а также добросовестно уплачивали в бюджет все налоги и сборы.

"Индексация утилизационного сбора будет способствовать формированию цивилизованного автомобильного рынка в Российской Федерации и более эффективной защите прав дилеров и автовладельцев. С рынка будут "вымыты" неплатежеспособные организации-"однодневки", специализирующиеся на ввозе иномарок без инвестиций в поддерживающую инфраструктуру", - говорится в обращении МАД.

Также Ассоциация повторила мантру АвтоВАЗа, которая гласит о том, что повышение утильсбора должно стимулировать импортёров вкладываться в локализацию производства.

Примечательно, что накануне появилась информация о том, что Минпромторг может отказаться от повышения утильсбора, так как это приведёт к катастрофичной ситуации с доступностью авто для россиян - через шесть лет купить новую машину смогут только 5% населения, а также вряд ли заставит локализовать производство иностранные компании.

Также Ассоциация российских автодилеров направила запросы в Минпромторг и Минфин с просьбой пояснить, кому, на сколько и как планируется компенсировать утилизационный сбор.