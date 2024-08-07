В России выросли продажи китайских авто

В июле в России был продан 136 221 новый легковой автомобиль — рост по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составил 42,4 процента. Об этом со ссылкой на данные агентства «Автостат» пишут «Известия».

По сравнению с июнем продажи новых авто выросли на 9,5 процента. При этом в прошлом месяце рост показали почти все автобренды массового сегмента. Падение числа проданных машин в РФ отмечено было лишь у «Москвича», JAC и Toyota — на 17,9, 28,2 и 47,7 процента соответственно.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил, что в июле стабилизировалась доля китайских автопроизводителей на российском рынке достигла 61 процента, увеличившись за год на 10 процентов. В премиальном сегменте доля брендов из КНР по итогам прошлого месяца еще выше, 81 процент. У ряда марок, таких как Hongqi, Lixiang, Aito, Zeekr, продажи за год подскочили в 3-6 раз. Однако дальнейшие перспективы Zeekr на российском рынке под вопросом из-за возможной блокировки ряда функций у машин, поставляемых в страну неофициально.

Лидерство по количеству проданных машин в июле с результатом 35 619 штук сохранил «АвтоВАЗ». В пятерку самых продаваемых марок вошли также Haval (16 671 автомобиль), Chery (14 228 автомобилей), Geely (13 098 штук) и Changan (11 403 штук).

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров рассказал, что с июля в России наблюдается ажиотажный спрос на автомобили на фоне новостей о повышении ставки ЦБ и утильсбора, потребители хотят совершить покупку в ближайшее время. Однако, по его мнению, текущий рост продаж — кратковременное явление, и сокращение рынка ожидается уже в сентябре. По словам партнера агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, «о показателе в 1,5 миллиона проданных машин по итогам года можно забыть». Вероятнее всего, в концу года речь будет идти примерно о 1,3 миллиона, добавил он.

По итогам июля средняя цена нового автомобиля в России снизилась на 1 процент в сравнении с июнем и опустилась до отметки 3,57 миллиона рублей. В годовом выражении спад составил более 6 процентов — в июле 2023 года средняя стоимость новых машин в России составляла 3,8 миллиона рублей.