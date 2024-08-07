Эксперт рассказал, сколько осталось жить дизельным легковушкам

Сколько осталось жить дизельным легковушкам?
Эксперт «За рулем» – о перспективах дизельных моторов в разных сегментах рынка
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Верно ли, что дизельные двигатели фактически уходят из легкового автопрома?
Ответ эксперта Александр Виноградов, редактор «За рулем»:
– В целом – да. По крайней мере, легковые дизели небольшого объема. Причина не только в экологических нормах, росте доли гибридных и электрических моделей, но и в бензиновых турбомоторах малого объема. При нынешних технологиях они не уступают дизелю в тяговитости и экономичности. При этом они избавлены от некоторых врожденных проблем дизельных двигателей вроде затрудненного пуска зимой. Век турбодизелей с большим объемом для внедорожников, кроссоверов и премиальных седанов будет дольше, но и он закончится. Дольше всего дизель проживет в коммерческой технике. Полноценной замены в этом секторе ему пока нет, и в ближайшие несколько десятилетий не предвидится.