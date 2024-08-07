Nissan Qashqai стал самым популярным автомобилем в продаже после каршеринга

Эксперты "Автотеки", сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект "Авито"), проанализировали данные о машинах на платформе, которые ранее использовались в каршеринге. Оказалось, что в первом полугодии 2024 наибольшую долю среди них заняли автомобили Альянса Renault-Nissan.

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Лидером по доле используемых в качестве каршеринга транспортных средств стал городской компактный кроссовер Nissan Qashqai: его доля составила 16,15%. Второе поколение автомобиля, которое преимущественно использовалось в каршеринге, выпускалось с 2014 года. На втором месте - субкомпактный кроссовер Renault Kaptur с долей 11,85%, на третьем - Volkswagen Polo с долей 9,63%. Четвертую и пятую строки в списке лидеров занимают Skoda Rapid (7,15%) и Kia Rio X-Line (5,92%).

В десятку также вошли Skoda Octavia с 3,99% (шестое место) и Kia Rio с 3,35% (седьмое место). Также в топ-10 вошли две модели Mercedes-Benz: CLA-класс набрал 2,81% и занял восьмую строку, а E-класс с 2,16% разместился на десятой строке. Между ними, на девятом месте, оказался Smart Fortwo, получивший 2,38%.

Среди представленных на платформе машин доля использовавшихся в каршеринге наиболее высока в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Этот результат вполне объясним, так как в этих регионах наиболее развиты сервисы каршеринга. Примечательно, что в топ-10 регионов с наиболее высокой долей каршеринговых авто на платформе входят также Татарстан, Новгородская область, Калужская область, Республика Алтай, Чувашская республика, Нижегородская область и Дагестан.

От региона зависит и то, какая модель является наиболее популярной среди представленных на платформе автомобилей, использовавшихся в каршеринге. В большинстве регионов в топе оказались Nissan Qashqai и Renault Kaptur - например, Qashqai лидирует в Москве (15,57%) и в Санкт-Петербурге (10,48%). А вот в Московской области в лидерах Volkswagen Polo с 11,41%. Особняком также стоят Республика Алтай и Дагестан. В первом из этих регионов лидером по доле стал Mercedes-Benz C-класс (50%), а во втором - Lada Granta (44,79%).