Минпромторг России может отказаться от повышения утильсбора на автомобили

Минпромторг России может как принять положительное решение, так и отказаться от процедуры повышения утилизационного сбора на автомобили в России — еще нет финального решения по поводу необходимости этого шага. Об этом «Газете.Ru» сообщили в министерстве.

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«Обращаем внимание, что на данный момент Минпромторг России продолжает анализировать текущую динамику рынка автотранспортных средств и специализированной техники в части необходимости индексации утилизационного сбора», — рассказали в пресс-службе министерства.

В Минпромторге напомнили, что в России действуют программы льготного автокредитования и лизинга, которые призваны стимулировать спрос на автотехнику. Также государство поддерживает отечественных автопроизводителей за счет субсидирования затрат на реинжиниринг, субсидирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и предоставления льготных займов от Фонда развития промышленности (ФРП).

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» предупредили, что резкий рост утильсбора в 2024 году и его дальнейшее поэтапное увеличение приведут к тому, что к 2030 году новые автомобили будут доступны только для 5% россиян.

Увеличения утилизационного сбора на автомобили в России последовательно добивается «АвтоВАЗ».