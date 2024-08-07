Эксперт не рекомендует ждать снижения цен на новые автомобили

К концу 2024 года у дистрибьюторов и дилеров могут появиться привлекательные акции и предложения на покупку автомобилей, однако прямого снижения стоимости новых машин ожидать не стоит. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель группы клиентской аналитики «Авто.ру» Роман Соловьев.

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«В этом году, ближе к ноябрю-декабрю, могут появиться привлекательные акции и предложения, продиктованные тем, что дистрибьюторы и дилеры будут стремиться к выполнению годового плана продаж», — сказал эксперт.

Он отметил, что в среднем стоимость новых машин может также снижаться на фоне того, что на рынке появятся более доступные версии какой-либо модели авто. При этом цены на подержанные машины зависят от уровня спроса, добавил Соловьев.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов до этого говорил, что продажи китайских автомобилей, таких как Hongqi, Lixiang, Aito, Zeekr, в России в июле выросли в 3-6 раз по сравнению с июлем прошлого года. По его словам, в России китайские бренды по итогам июля занимают уже 81%. В июле на отметке 61% установилась доля, которую на отечественном рынке занимают автопроизводители из Китая, — в течение года она увеличилась примерно на 10%.