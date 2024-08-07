В России скупают китайские премиальные автомобили

Доля китайских автопроизводителей на российском рынке продолжает увеличиваться. Суммарно по итогам июля на них приходится 61% - за год она выросла на 10%. При этом россияне активно интересуются китайским "премиумом".

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Китайские премиум-бренды занимают уже 81% российского рынка в этом сегменте, пишут "Известия", отмечая, что по сравнению с июлем прошлого года Hongqi, Lixiang (Li Auto), Aito, Zeekr увеличили продажи в 3-6 раз.

Пошатнуть позиции любимца россиян - бренда Zeekr - может решение компании блокировать автомобили, поставленные по параллельному импорту. Так материнская Geely и Zeekr намерены поддержать официальных поставщиков, которых в России нет.