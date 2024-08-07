Эксперт назвал плюсы и минусы седана Chery Arrizo 8

Седан Сhery Arrizo 8 начали продавать в России прошлым летом года. Несмотря на то, что автомобиль технологичный, покупательский спрос на него оказался не очень большим. Причина - в достаточно высокой стоимости: седан с 1,6-литровым мотором мощностью 150 л.с. с 7-ступенчатой роботизированной коробкой стоит от 2 850 000 рублей, а топовая версию на 186 "лошадей" - 3 050 000 рублей.

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О плюсах и минусах автомобиля порталу "Автовзгляд" рассказал руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК Альфа-Лизинг Максим Давиденко. По его словам, Chery Arrizo 8 - технически продвинутый седан, имеющий мощный, экономичный, инновационный двигатель, современную трансмиссию и хороший уровень безопасности.

Мотор для седана "восьмерки" создан в коллаборации с австрийскими специалистами. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 8,9 секунды, максимальная скорость - до 205 км/ч, средний расход топлива - 6,5 л/100 км, что можно считать существенным преимуществом.

Экономии топлива способствует трансмиссия, которая обеспечивает быстрое переключение передач. Но при резких ускорениях коробка может не всегда точно выбирать нужную передачу: эти "раздумья" можно отнести к минусам.

Chery Arrizo 8 имеет независимую подвеску: спереди стойки McPherson, сзади - многорычажка, что дает хорошую управляемость и комфорт. Но низкопрофильные шины 225/45 R18 чувствуют все мелкие неровности и передают их в салон.

Эксперт отмечает другие минусы: недостаточно эффективная тормозная система - она может перегреваться при интенсивном использовании; посредственная шумоизоляция. Плюсы Arrizo 8 - высокопрочные марки стали в конструкции кузова, современные системы безопасности, включая до десяти подушек в максимальной комплектации.

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