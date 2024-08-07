Новый BMW X2 - главный претендент на звание "Европейский автомобиль 2025 года"

Новый BMW X2 - претендент на звание "Европейский автомобиль 2025 года"
В прошлом году, в конкурсе "Европейский автомобиль 2024 года" (COTY) участвовал BMW 5-й серии. Автомобиль заработал 308 голосов, уступив Renault Scenic E-Tech 21 балл. В этом году мюнхенский автопроизводитель надеется взять реванш, завоевав титул с новым X2/iX2.
Компактный кроссовер с двигателем внутреннего сгорания и электрической трансмиссией - единственный BMW, который в списке претендентов. Но, среди участников представлены две модели BMW Group: новые MINI Cooper SE и Countryman. В конкурсе "Европейский автомобиль 2025" (COTY) участвует 41 модель. 25 ноября станут известны семь лучших по мнению жюри. Список претендентов:
1. Alfa Romeo Junior
2. Audi Q6 E-Tron
3. BMW X2/iX2
4. BYD Seal U
5. Citroën C3/e-C3
6. Citroën C3 Aircross
7. Cupra Tavascan
8. Cupra Terramar
9. Dacia Duster
10. Fiat Grande Panda
11. Ford Explorer
12. Ford Turneo Courier
13. Hyundai Inster
14. Hyundai Santa Fe
15. KGM Torres
16. Kia EV3
17. Lexus LBX
18. Maserati GranTurismo
19. Maserati Grecale
20. Mazda CX-80
21. MG3
22. MG Cyberster
23. MINI Cooper SE
24. MINI Countryman
25. Opel Grandland
26. Opel Frontera
27. Polestar 3
28. Polestar 4
29. Porsche Macan
30. Renault 5
31. Renault Symbioz
32. Renault Rafale
33. Skoda Superb
34. Skoda Kodiaq
35. Smart #3
36. Suzuki Swift
37. Toyota Land Cruiser
38. Volkswagen Passat
39. Volkswagen Tiguan
40. Volvo EX90
41. Xpeng G6
В состав жюри 2025 COTY входит 59 членов из 22 стран. Мероприятие освящают журналисты из девяти европейских журналов: Auto (Италия), Autocar (Великобритания), Automobil Revue (Швейцария), Autopista (Испания), Auto Trends (Бельгия), Autovisie (Нидерланды), Firmenauto (Германия), L'Automobile Magazine (Франция) и Vi Bilägare (Швеция).
Чтобы автомобиль попал в список претендентов, он должен продаваться до конца 2024 года как минимум в пяти странах Европы. К сожалению, BMW не выигрывала европейскую премию COTY, но занимала вторые места: в 1967 году (с моделью 1600), в 1969 году (с моделями 2500/2800), в 1976 году (с 3-й серией) и в 1978 году (с 7-й серией).