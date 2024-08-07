Новый BMW X2 - главный претендент на звание "Европейский автомобиль 2025 года"

В прошлом году, в конкурсе "Европейский автомобиль 2024 года" (COTY) участвовал BMW 5-й серии. Автомобиль заработал 308 голосов, уступив Renault Scenic E-Tech 21 балл. В этом году мюнхенский автопроизводитель надеется взять реванш, завоевав титул с новым X2/iX2.

© rubmw

Компактный кроссовер с двигателем внутреннего сгорания и электрической трансмиссией - единственный BMW, который в списке претендентов. Но, среди участников представлены две модели BMW Group: новые MINI Cooper SE и Countryman. В конкурсе "Европейский автомобиль 2025" (COTY) участвует 41 модель. 25 ноября станут известны семь лучших по мнению жюри. Список претендентов:

1. Alfa Romeo Junior

2. Audi Q6 E-Tron

3. BMW X2/iX2

4. BYD Seal U

5. Citroën C3/e-C3

6. Citroën C3 Aircross

7. Cupra Tavascan

8. Cupra Terramar

9. Dacia Duster

10. Fiat Grande Panda

11. Ford Explorer

12. Ford Turneo Courier

13. Hyundai Inster

14. Hyundai Santa Fe

15. KGM Torres

16. Kia EV3

17. Lexus LBX

18. Maserati GranTurismo

19. Maserati Grecale

20. Mazda CX-80

21. MG3

22. MG Cyberster

23. MINI Cooper SE

24. MINI Countryman

25. Opel Grandland

26. Opel Frontera

27. Polestar 3

28. Polestar 4

29. Porsche Macan

30. Renault 5

31. Renault Symbioz

32. Renault Rafale

33. Skoda Superb

34. Skoda Kodiaq

35. Smart #3

36. Suzuki Swift

37. Toyota Land Cruiser

38. Volkswagen Passat

39. Volkswagen Tiguan

40. Volvo EX90

41. Xpeng G6

В состав жюри 2025 COTY входит 59 членов из 22 стран. Мероприятие освящают журналисты из девяти европейских журналов: Auto (Италия), Autocar (Великобритания), Automobil Revue (Швейцария), Autopista (Испания), Auto Trends (Бельгия), Autovisie (Нидерланды), Firmenauto (Германия), L'Automobile Magazine (Франция) и Vi Bilägare (Швеция).

Чтобы автомобиль попал в список претендентов, он должен продаваться до конца 2024 года как минимум в пяти странах Европы. К сожалению, BMW не выигрывала европейскую премию COTY, но занимала вторые места: в 1967 году (с моделью 1600), в 1969 году (с моделями 2500/2800), в 1976 году (с 3-й серией) и в 1978 году (с 7-й серией).