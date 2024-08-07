Geely объявила стоимость бизнес-седана Preface в России

Объявлена стоимость Geely Preface в России: он дешевле 3 млн рублей. Рекомендованная начальная цена новой модели составляет 2 999 990 рублей, при этом с учетом прямых скидок и маркетинговых программ ее можно купить за 2 699 990 рублей. Стоимость топовой комплектации Preface — 3 217 990 рублей без скидок или от 2 867 990 рублей с ними. Вне зависимости от уровня исполнения седан, которому предстоит заменить на российском рынке ушедшие Toyota Camry и Kia K5, оснащен 2,0-литровым мотором мощностью 200 лошадиных сил.

© Motor.ru

Geely Preface — это 4,8-метровый седан D-класса, который составит конкуренцию Chery Arrizo 8 (от 2 850 000 до 3 050 000 рублей за модификацию с турбомотором 1.6 мощностью 150 лошадиных сил). Preface для России повторяет дизайн гибридного Preface L для Китая, при этом силовая установка у него традиционная: бензиновая «турбочетверка» мощностью 200 лошадиных сил, которая работает в связке с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

© Geely

© Geely

© Geely

© Geely

© Geely

В салоне — вертикальный планшет мультимедийной системы диагональю 13,2 дюйма, как у нового Atlas, при этом управление некоторыми функциями, а именно климат-контролем и обогревом, дублируется физическими кнопками. Preface получил систему выбор режимов движения с четырьмя пресетами: Eco («Экономичный»), Comfort («Комфортный»), Sport («Спортивный») и Smart («Интеллектуальный»). В зависимости от выбранного режима меняется скорость реакции на педаль газа, алгоритм работы трансмиссии и усилие на руле.

Модель доступна у дилеров в двух комплектациях, Luxury и Flagship. В «базе» седан получил 17-дюймовые диски, «зимний» пакет, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, сиденье водителя с электрорегулировками в 10 направлениях, аудиосистема с восемью динамиками, передние и задние парктроники, камеры кругового обзора, а также четыре USB-разъема. Будет у седана и 10,2-дюймовая цифровая панель приборов.

В более дорогом исполнении Flagship диски уже 18-дюймовые, есть вентиляций передних кресел, количество динамиков увеличено до 12, включая те, которые встроены в подголовник водительского кресла. Наконец, в топовом исполнении Preface оснащен адаптивным круиз-контролем, системами предотвращения фронтального столкновения, удержания автомобиля в полосе движения, распознавания дорожных знаков, а также ассистентом движения по трассе и интеллектуальным управления дальним светом фар.

Preface поставляется в Россию из Китая, как и прочие модели Geely. А вот автомобили Belgee для нашего рынка собирают на заводе в Республике Беларусь.