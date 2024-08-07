Как инженеры способствуют снижению аварий

Стало известно о разработке российских инженеров, которая спасёт жизнь при ДТП. Инновационные разработки московских инженеров помогают повысить безопасность на дорогах, а также сократить последствия ДТП с участием специальной техники, заявил член общественного совета при Министерстве транспорта России, инженер-изобретатель Алексей Кучмин.

Москва — один из немногих городов, где содержанию и ремонту дорог, уборке улиц и общественных территорий уделяют большое внимание. Для этих работ привлекают дорожно-строительные и коммунальные машины, которые нередко становятся причиной тяжёлых аварий. По статистике, 10 процентов людей, погибших на дорогах, попали в ДТП с дорожной техникой, констатирует эксперт. Чаще всего, в протоколах ГАИ в этом случае фигурирует фраза о «незаметности» спецтехники.

В настоящее время в Москве производят ультратонкие светодиодные знаки для автомобилей технических служб, знаки импульсной индексации, а также прицепы-прикрытия с передовым светосигнальным оборудованием.

«Существует прямая связь между яркостью знаков и способностью водителей быстро и правильно воспринимать их сообщения, потому что яркие знаки требуют гораздо меньше времени на распознавание. Это в свою очередь позволяет автомобилистам лучше концентрироваться на дороге, особенно в ночное время», — ссылаясь на исследования, объясняет Кучмин.

Сейчас рекомендуемый показатель видимости дорожных знаков в России — от 100 метров в черте города до 300 метров на скоростных автомагистралях. Новые светодиодные знаки вдвое превышают эти показатели.

Эксперт поделился и совсем уж чудесным изобретением, способным спасти жизнь водителя и пассажиров. Это совершенно новая разработка, которую уже в ближайшее время запускают в серийное производство, — специальный прицеп-прикрытие, способный погасить удар при столкновении.