В России могут ввести запрет на повышение стоимости парковки

В России могут ввести мораторий на повышение стоимости парковки. Запрет будет действовать до 2027 года. С данной идеей выступил вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

В пояснительной записке к документу депутат привел два аргумента в пользу моратория:

Ежегодное подорожание парковки превышает уровень инфляции. К примеру, в прошлом месяце платная стоянка подорожала на 272 московских улицах. На 31 улице тарифы выросли на 25% – вместо прежних 480 рублей автомобилисты теперь платят 600 рублей. По данным парламентария, подобная ситуация наблюдается и в других регионах страны.Рост цен на платные стоянки выше роста реальных доходов населения. Проанализировав базовый прогноз социально-экономического развития России, согласно которому доходы россиян в последующие два года вырастут всего на 2,6%, автор пришел к выводу, что только в Москве рост стоимости платной парковки более чем в три раза превысил рост доходов населения.

Таким образом, инициатива направлена на поддержку россиян и предотвращение необоснованного роста тарифов на парковку со стороны властей. Парламентарий также добавил, что в законодательстве РФ уже используется практика введения запретов в отношении отдельных отраслей.

Запрет предлагают ввести с сентября 2024 до конца 2026 года, сообщает «Российская газета».

Напоминаем, что у «Автокода» доступна проверка штрафов ГИБДД по госномеру. Данные подгружаются в течение нескольких секунд. После оплаты сервис направляет квитанцию на е-мейл и передает информацию в ГИБДД.

Ранее власти предложили ввести скидку на оплату эвакуатора и штрафстоянки. Также предложили изменить правила эвакуации автомобилей.