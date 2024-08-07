Стартовали продажи Toyota Land Cruiser Prado китайского производства

В Китае состоялось объявление цен на внедорожник Land Cruiser Prado нового поколения производства СП FAW-Toyota.

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Производство Prado 250-й серии стартовало в середине июля 2024 года. Это уникальный случай, так как Toyota впервые доверила выпуск внедорожника за пределами Японии.

Дизайн передней части отличается в зависимости от комплектации: есть вариант под ретро - с круглыми фарами, и модерновый - с прямоугольной оптикой.

Toyota Land Cruiser Prado из КНР оснащены гибридной установкой iForce Max с мотором 2,4 литра, "автоматом" со встроенным электромотором и компактной батареей. Отдача системы составляет 330 л.с. и 630 Нм. Привод - полный, с блокировками среднего и заднего дифференциалов.

Стоимость китайского "Прадо" составляет 460-550 тысяч юаней (5,42-6,48 млн рублей). В России уже продаются Land Cruiser Prado 250 японской сборки, вилка цен - 9,3-14,3 млн рублей.