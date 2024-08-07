GAC прокомментировал слухи о запуске производства двух моделей в России

Модели GAC могут «прописаться» на бывшем заводе Hyundai в Петербурге. Как утверждает телеграм-канал «Русский автомобиль», на предприятии, которое уже выпускает автомобили марки Solaris (переименованные модели Hyundai и Kia), запустили сборку GAC GS3 и GS8 в тестовом режиме. Портал «Китайские автомобили» обратился к GAC за комментарием, однако в компании ответили уклончиво: информацию о сборке партии машин в Санкт-Петербурге не подтвердили, но и не опровергли.

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«Для того, чтобы наши планы в полной мере отвечали стратегическим целям и интересам не только компании GAC Motor Rus, но и наших клиентов, мы тщательно анализируем рынок, изучаем возможности вывода новых моделей, а также перспективы локализации производства, по которой решение на сегодняшний день еще не принято», — цитирует ответ пресс-службы марки портал «Китайские автомобили».

Из этого следует, что в компании не исключают запуск массового производства автомобилей в России. Напомним, помимо кроссоверов GS3 и GS8 у нас продается и третья модель GAC — минивэн M8. Но о его локализации информации нет.

Что касается GS3 и GS8, то, если верить автору «Русского автомобиля», на бывшем заводе Hyundai крупноузловым методом собрали партию из 18 машин в тестовом режиме. Их локализация выглядит логичным решением на фоне грядущего повышения утилизационного сбора — организация производства на одном из российских заводов позволила бы GAC сдержать цены, а в перспективе получить компенсацию утильсбора в виде промышленных субсидий.

Кроссовер GS3 вышел на наш рынок в начале этого лета — это самая доступная модель GAC в локальной линейке, она стоит от 2 299 000 рублей без учета скидок. Под капотом у нее 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 170 лошадиных силы, который работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Ближайшие конкуренты GS3 — Chery Tiggo 4 Pro, Belgee X50, Haval Jolion, Solaris HC и «Москвич 3».

Флагманский GS8 стоит от 3 899 000 рублей и доступен со 170-сильным мотором 2.0, восьмидиапазонным автоматом Aisin и полным приводом.