Стало известно, какие кабриолеты с пробегом покупают россияне

Самым популярным подержанным кабриолетом в России стал Ford Mustang. Предложения о продаже «летних» машин по сравнению с весенними месяцами выросло на 40,5%. Спрос на автомобили с открытой крышей в июне и июле этого года увеличился в 2,1 раза, при этом средняя стоимость кабриолетов не изменилась и составила 2,85 млн рублей. Об этом сообщает портал Avtonovostidnya.ru со ссылкой на исследование «Авито Авто».

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В рейтинге марок первое место по популярности занимает BMW, за ним идут Mercedes-Benz и Ford. В пятёрку также вошли Porsche и Audi. По росту спроса в июне и августе лидирует Mazda, а по сравнению с тем же периодом прошлого года — Smart.

В модельном рейтинге первую строчку занимает Ford Mustang со средней ценой 3,2 млн рублей. Второе место — у Mercedes-Benz SLK-класс со средней стоимостью 1,55 млн рублей. Следом расположились несколько моделей BMW: 4-Series (4,51 млн рублеЙ), Z4 (4,45 млн рублей) и 3-Series (1,85 млн рублей). Также в топ-10 вошли Mercedes-Benz SL-класс (2,95 млн рублей), Peugeot 307 (720 тыс. рублей), Chevrolet Camaro )3,19 млн рублей), Peugeot 206 (550 тыс. рублей) и Smart Roadster (840 тыс. рублей).

Лидером по числу объявлений стали BMW Z4, Ford Mustang и Mercedes-Benz SLK-класс. Замыкают топ-5 BMW 4-Series и Mercedes-Benz SL-класс. Заметнее всего за два месяца выросло предложение на Peugeot 307, а за год — Peugeot 206.

Директор направления «Автомобили» в Авито Вадим Иванов отметил, что летом люди стараются проводить больше времени на открытом воздухе, поэтому кабриолеты регулярно пользуются большим спросом в летние месяцы.