В Москве предложили ввести скидку в 50% от штрафа за нарушения правил парковки

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести в Москве скидку в 50 процентов от штрафа за нарушения правил парковки. Такое письмо он направил в Мосгордуму, сообщает ТАСС. Нилов указал на дефицит парковочных мест, напряженность с использованием стоянок в столице и попросил инициировать внесение поправок в московский Кодекс об административных правонарушениях. Изменения призваны защитить права водителей и предусматривают возможность оплачивать штрафы за нарушения правил парковки со скидкой в 50%. Также среди инициатив — освобождение от наказания за неоплату стоянки владельцев транспорта со специальным знаком «инвалид» и внесенных в соответствующий реестр.