Опубликованы снимки обновленной Kia Sportage

В Сети опубликовали снимки обновленной Kia Sportage. Однако пока модель представлена в камуфляже, передает Motorpage.ru. Отмечается, автомобиль будет доработан в дизайне.

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Предположительно, презентация новинки состоится до конца года. Машину наделили большой прямоугольной решеткой радиатора и вертикальной светодиодной оптикой. Кроме того, модели дали обновленный передний бампер. Задняя часть при этом практически не изменилась, кроме графики фонарей. Моторная гамма сохранилась, однако, возможно, ее немного урежут.

«В актуальном поколении Sportage предложен с бензиновыми моторами объемом 1,5 л., 1,6 л., 2,0 л. и 2,5 л. Также есть дизельный агрегат на 2,0 л. и два гибрида на основе 1,6-литрового турбомотора», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что рынок ввоза подержанных автомобилей в Россию по многим показателям вернулся к значениям 2021 года. По данным сервиса «Отчеты Авто.ру», чаще всего в страну импортируют автомобили BMW, Toyota и Lixiang.