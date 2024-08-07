Названы самые аварийные месяцы в России

Стали известны самые распространённые страховые случаи по каско. За первое полугодие страховая компания «Росгосстрах» получила 17 тыс. заявлений о страховом случае по полисам каско. Самыми аварийными месяцами за прошедший период стали январь, март и февраль. Чаще всего к страховщикам обращались автомобилисты Москвы и Санкт-Петербурга. Самыми распространёнными страховыми случаями стали ДТП с участием двух или нескольких автомобилей.

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На аварии с несколькими транспортными средствами приходится 32,5% обращений, сообщила начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК «Росгосстрах» Людмила Юсова. Вторую строчку занимают повреждения стёкол — 26,4%. Третье место досталось наездам на препятствия — 19,8%. Топ-5 популярных страховых случаев замкнули падение предметов на автомобиль (7%) и наезд неизвестным транспортным средством (6%).

За первые шесть месяцев больше всего заявлений по каско получили отделения компании в Москве, Петербурге, Татарстане, Нижегородской области и Башкортостане.

В первой половине 2024 года российские водители чаще всего покупали онлайн и страховали по каско автомобили Lada, Kia и Hyundai. Средняя стоимость новых транспортных средств составляет 1,4 млн рублей, подержанных — 1,11 млн рублей.

В июле страховые компании озвучили суммы компенсаций за падение предметов на автомобили, застрахованные по каско. За первые пять месяцев этого года одна из страховых компаний выплатила более 122 млн рублей по подобным страховым случаям. Самое большое количество повреждений автомобилей случилось в марте. Другая компания за первые полгода из-за падения предметов на машины выплатила почти 26 млн рублей. Третья — 15,2 млн

На восстановление автомобиля после вандальных действий страховщики в среднем тратят 94 тыс. рублей. Стоимость ремонта автомобиля после поломки из-за технической неисправности составляет 90 тыс. рублей, а из-за воздействия животных — 79 тыс. рублей. По данным страховщиков, самый дорогой ремонт по каско происходит после аварий, произошедших вне дорог общего пользования, например, после столкновения во дворах или падения деревьев. В среднем такой ремонт составляет 343 тыс. рублей.