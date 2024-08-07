Названа доля владельцев Tesla, которые возвращаются на авто с ДВС

В текущем году многие владельцы электромобилей Tesla, принявшие решение сменить машину, сделали выбор в пользу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщает портал «Авто Mail.ru» со ссылкой на аналитиков компании Edmunds.

Специалисты провели исследование, в котом выяснилось, что в США доля таких водителей составила 51%.

Еще 10% решили перейти на гибридные автомобили, 6% — на подключаемые гибриды (PHEV). Лишь 32% владельцев Tesla в качестве следующего автомобиля выбрали электрокар.

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Ранее сообщалось, что Tesla отзовет в Китае свыше 1,6 миллиона автомобилей различных моделей из-за выявленных проблем с безопасностью. Под отзыв подпадают Model S, Model X, Model 3 и Model Y, импортированные или произведенные в Китае в период с 15 октября 2020 года по 17 июля 2024 года.