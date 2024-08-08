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На Алтае английский язык на дорожных указателях сменит алтайский

На смену английскому языку на дорожных знаках Алтая придёт алтайский. Глава республики Андрей Турчак постановил отказаться от использования на дорожных указателях в регионе надписей на латинице. А вся информация на табличках будет дублироваться на алтайском языке. Это, по мнению чиновника, обусловлено потребностями жителей, а также привлечёт туристов и позволит им погрузиться в культуру края.

На Алтае заменят английский язык алтайским на дорожных указателях
© Quto.ru
«Дорожные указатели. Ещё не так давно названия населённых пунктов на них были написаны на двух языках — русском и алтайском. В какой-то момент алтайский заменили на английский. Восстановим справедливость и вернём названия на алтайском языке», — заявил глава региона.

Он подчеркнул, что решение сделает поездки удобнее для жителей области, а туристам «будет полезно погрузиться в языковую культуру республики Алтай». При этом во сколько региональному бюджету обойдётся замена всех указателей, чиновник не сообщает.

Ранее стало известно, что в РФ начнут ставить крупные значки на алкоголь с напоминаниями для водителей. В Госдуме задумались об ужесточении правил продажи алкоголя на территории России. Помимо этого, производителей спиртосодержащих напитков хотят напоминать о вреде употребления для водителей, беременных и детей не только читаемой информацией, но и крупными значками.

Тем временем Минпромторг РФ передумал повышать утильсбор на автомобили. В министерстве промышленности и торговли России не приняли финальное решение по поводу индексации ставок утилизационного сбора на ввозимые на территорию страны машины. Как сообщает «Газета.ru», на сегодняшний день в ведомстве продолжается обсуждение необходимости корректировки размера ставок.

Автоновости
Андрей Турчак
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