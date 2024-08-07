Компания Geely подняла цены практически на все модели. Исключение сделали только для Tugella, а вот седан Emgrand подорожал на максимальные 65 тысяч рублей. Стоимость других моделей изменилась несильно: Atlas Pro прибавил 15 тысяч, Monjaro — 30 тысяч.

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В России подорожали почти все модели Geely, выяснили «Автоновости дня» в ходе регулярного мониторинга прайс-листов бренда. Цены выросли на 15−30 тысяч рублей, а с учетом уменьшившихся «специальных выгод» прибавка достигает 65 тысяч, или 3,5 процента. Именно на столько подорожал седан Emgrand, тогда как на остальные модели цены выросли не так сильно.

Например, кроссовер Atlas Pro во всех комплектациях стал дороже на 15 тысяч рублей, Coolray, Atlas, Monjaro и Okavango — на 30 тысяч. Единственной моделью Geely, цены на которую остались без изменений, оказался купеобразный вседорожник Tugella: с учетом «специальной выгоды» в размере 150 тысяч рублей он стоит от 3 809 990 до 4 239 990.

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Накануне Geely представила в России новинку — бизнес-седан Preface, ранее поставлявшийся к нам только неофициально. Дата начала продаж пока не объявлена. Модель будет доступна с безальтернативным 200-сильным бензиновым двигателем 2.0 и в двух комплектациях: Luxury и Flagship. Начальная цена — 2 999 990 рублей.