Chery подтвердила скорое появление кроссовера Tiggo 9 в России

Марка Chery готовится к выходу на российский рынок большого кроссовера Tiggo 9. Об этом со ссылкой на Дмитрия Максимова, директора бренда в РФ, пишет портал Quto.ru. Представитель Chery назвал новинку флагманским полноприводным кроссовером в модельной линейке.

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Ранее "РГ" писала, что Chery Tiggo 9 появится в России в третьем квартале 2024 года, то есть это должно случиться до конца сентября. Причём марка анонсировала появление кроссовера с PHEV-системой (подзаряжаемый гибрид) с расходом 5,2 литра и запасом хода около 1400 км.

Дебют кроссовера состоялся на автосалоне в Пекине в апреле 2024 года. Tiggo 9 технически во многом повторяет уже продающийся в РФ Jaecoo J8, и в этом случае ставка на гибридную версию новинки выглядит логична - модели будут разведены по аудитории. Интересно, что на премьере "девятки" говорилось о том, что она появится в четвёртом квартале.

Неделей ранее в Москве сфотографировали Chery Tiggo 8L.