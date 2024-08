Топовый Range Rover SV получил спецверсию Edition Two

У Range Rover SV появилась новая спецверсия. Она называется SV Edition Two и предлагается в четырех темах оформления на выбор, в том числе Blue Nebula с матовым кузовом и обивкой салона двухцветной кожей Windsor. Стандартно такие машины идут с углепластиковым капотом, креслами SV Performance, дополненными технологией Body and Soul, и двигателем V8 4.4 мощностью 635 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента.

© Motor.ru

Внедорожник Range Rover Sport SV получил спецверсию SV Edition Two, для которой предложены четыре темы оформления и расширенный набор стандартного оборудования. К примеру, спецификация Blue Nebula создана под вдохновением от побережья Северной Атлантики и подразумевает эксклюзивную окрасу кузова матовой краской с эффектом смещения цвета. Альтернативные варианты — Ligurian Black Gloss, Marl Grey Gloss и Sunrise Copper Satin.

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

Для SV Edition Two доступны два варианта углепластикового декора (с диагональным плетением либо прессованного), крыша в цвет кузова и окраска тормозных суппортов в любой оттенок. За доплату можно поставить углерод-керамические механизмы Brembo Octyma, которые вместе с углепластиковыми 23-дюймовыми колесами позволят сэкономить 76 килограммов неподрессоренных масс. Штатные всесезонные шины по желанию заменят на летние Michelin Pilot Sport S 5, выдерживающие боковые перегрузки до 1,2 g (+0,1 g по сравнению с обычными всесезонными)

© Land Rover

© Land Rover

Стандартное оснащение SV Edition Two включает передние кресла SV Performance с интегрированными подголовниками и спинками из углепластика. Тут есть подогрев, вентиляция, массаж, электрорегуливроки в 16 направлениях и технология Body and Soul. Это вибротактильные мембраны, работой которых управляет алгоритм на базе ИИ. Они погружают слушателя глубоко в звуковое поле, поскольку связаны с аудиосистемой, но еще используются в расслабляющих программах Body and Soul Seat Wellness. Обивка — кожа Windsor, плетеный текстиль и кожзам Ultrafabrics.

© Land Rover

© Land Rover

Другие особенности — руль с утолщенным ободом и более выраженными местами хвата, а также увеличенные подрулевые лепестки, сделанные по технологии LED Edge‑Lighting. В обычном режиме символы +/‑ на них светятся белым, в режиме SV — красным. Двигатель прежний — битурбомотор V8 объемом 4,4 литра, который на пике выдает 635 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат. Разгон до «сотни» у Range Rover Sport SV занимает 3,8 секунды, максимальная скорость — 290 километров в час.